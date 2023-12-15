Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...15.12.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 16%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 16% годовых, ...15.12.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 16%
УрБК, Москва, 15.12.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...