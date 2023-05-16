Число предприятий МСБ в Екатеринбурге за год увеличилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За 2022 год общее число торговых объектов в Екатеринбурге выросло на 107 единиц, до 5 ...18.01.2023 За год предприятия Екатеринбурга увеличили объем отгруженной продукции на 15%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге объем отгруженной продукции за 2022 год составил 578 млрд руб. Это на ...18.06.2021 Промпредприятия Екатеринбурга увеличили отгрузку товаров на 9,4% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ
В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...