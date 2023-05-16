Число предприятий МСБ в Екатеринбурге за год увеличилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. По состоянию на 1 января 2024 года в Екатеринбурге насчитывается более 124 тыс. предприятий из сферы малого и среднего бизнеса (МСБ), что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Доля предприятий в сфере торговли составляет 36%, доля предприятий технического направления и строительства —10%, обрабатывающих производств — 7%.



«Отмечен рост количества производственных компаний — 9 тыс. 400 единиц. Это связано с высвобождением некоторых ниш на рынке: производства мебели, текстиля, одежды и других товаров», — пишет официальный портал администрации города.



По словам начальника департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгения Копеляна, количество екатеринбуржцев, занятых в МСБ (с учетом самозанятых), по состоянию на 1 января 2024 года составило более 520 тыс. человек. Налоговые поступления в городской бюджет за 2023 год составили свыше 13 млрд руб., что на 8% больше, чем в 2022 году.