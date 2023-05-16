УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:36

Число предприятий МСБ в Екатеринбурге за год увеличилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. По состоянию на 1 января 2024 года в Екатеринбурге насчитывается более 124 тыс. предприятий из сферы малого и среднего бизнеса (МСБ), что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Доля предприятий в сфере торговли составляет 36%, доля предприятий технического направления и строительства —10%, обрабатывающих производств — 7%.

«Отмечен рост количества производственных компаний — 9 тыс. 400 единиц. Это связано с высвобождением некоторых ниш на рынке: производства мебели, текстиля, одежды и других товаров», — пишет официальный портал администрации города.

По словам начальника департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгения Копеляна, количество екатеринбуржцев, занятых в МСБ (с учетом самозанятых), по состоянию на 1 января 2024 года составило более 520 тыс. человек. Налоговые поступления в городской бюджет за 2023 год составили свыше 13 млрд руб., что на 8% больше, чем в 2022 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.05.2023 Число торговых объектов в Екатеринбурге за год увеличилось на 106 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За 2022 год общее число торговых объектов в Екатеринбурге выросло на 107 единиц, до 5 ...

18.01.2023 За год предприятия Екатеринбурга увеличили объем отгруженной продукции на 15%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге объем отгруженной продукции за 2022 год составил 578 млрд руб. Это на ...

18.06.2021 Промпредприятия Екатеринбурга увеличили отгрузку товаров на 9,4% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга ...

10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ

В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...

08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (327)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18