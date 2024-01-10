Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 3,7%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 1 трлн 413,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 3,7% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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