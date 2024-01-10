Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 3,7%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 1 трлн 413,8 млрд руб. Об этом ...10.01.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 1 ...03.11.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 1 ...08.02.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 ...17.02.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 1%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2021 года составил 1 ...