В Екатеринбурге суд обязал компанию «Новотех» выплатить 500 тыс. рублей пострадавшему во время валки деревьев мужчине

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УрБК, Екатеринбург, 28.09.2011. Суд обязал ОАО «ТГК-9» выплатить пострадавшему от ожогов при аварии на тепломагистрали ...18.06.2010 ЗАО «Новотех-Инвест» отказано в государственной регистрации выпуска акций
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