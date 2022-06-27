В Екатеринбурге суд обязал компанию «Новотех» выплатить 500 тыс. рублей пострадавшему во время валки деревьев мужчине

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Житель Екатеринбурга, пострадавший во время валки деревьев, проводимой ООО «Новотех», получит компенсацию в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



В июле 2023 года тракторист ООО «Новотех», не убедившись в отсутствии людей в зоне производства работ, свалил дерево, которое упало на 45-летнего мужчину. Он получил травмы средней тяжести и до сих пор не восстановил трудоспособность.



Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ООО «Новотех» в пользу потерпевшего, на иждивении которого находятся неработающая супруга и несовершеннолетний ребенок, 500 тыс. руб.



В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.