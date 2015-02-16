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Сегодня, 17:55

Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30% с 2022 года

Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30%, заявила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Примерно на 20% от прошлого года. Может быть, на 30%», — отметила М. Рябова, уточнив, что декларационную кампанию за 2022 год УФНС проводило в 2023 году, а за 2021 год — в 2022 году.

Также представитель свердловского УФНС напомнила, что декларационная кампания в 2024 году стартовала с 1 января. До 2 мая налогоплательщики должны будут представить налоговые декларации. Уплатить налоги необходимо будет до 15 июля.
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