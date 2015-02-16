УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Последние несколько лет доля налоговых деклараций, поданных на территории Свердловской ...Сегодня, 14:02 Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30% с 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30%, заявила заместитель ...16.02.2015 В 2014 году граждане Свердловской области подали на 4% больше налоговых деклараций
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В 2014 году в налоговые органы Свердловской области поступило около 338 тыс. налоговых ...12.02.2014 В Свердловской области выросло количество миллиардеров
В 2013 году в Свердловской области увеличилось количество миллиардеров. Сейчас в области проживает 13 человек, чьи ...10.09.2013 В Свердловской области выросло количество миллионеров и миллиардеров
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области зафиксировало в ...