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«Квадрат» жилья на вторичном рынке в Челябинске за год подорожал на 47,3%

УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 94 тыс. 221 руб. За январь этот показатель вырос на 2%, за 12 месяцев — на 47,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом Челябинск стал лидером среди городов РФ по годовому приросту стоимости «квадрата» жилья на «вторичке». Также заметно увеличился этот показатель в Магнитогорске (+40,3%), Нижнем Тагиле (+36,4%), Владикавказе (+33,7%), Волжском (+32,9%) и Новокузнецке (+32,6%).

Средняя стоимость квартир на «вторичке» столицы Южного Урала составляет 5 млн 057 тыс. 520 руб. За январь этот показатель увеличился на 0,6%, за 12 месяцев — на 41,6%.
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