На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2023 года выросли на 8,3% по ...28.11.2023 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 года выросли на 4,5% по ...28.11.2023 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре ...23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 года выросли на 0,9% по ...23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре ...