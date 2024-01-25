На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2023 года выросли на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 13,4%, животноводческой — на 11,2%.



Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 46% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 25% — живых сельскохозяйственных птиц, на 21,1% — овощей, на 18,6% — скота и птицы (в живом весе), а также на 14,8% — свиней.