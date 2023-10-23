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23.10.2023

На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 года выросли на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 6,3%, животноводческой — на 0,5%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 39,9% поднялись цены производителей овощей, на 17,6% — свежих куриных яиц в скорлупе, на 10,7% — живых сельскохозяйственных птиц, на 7,6% — скота и птицы (в живом весе), а также на 5,4% — свиней.
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