На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе ...28.12.2022 Цены производителей молока на Среднем Урале за год выросли на 22,4%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 года выросли на 6,2% по ...28.12.2022 Цены производителей молока на Среднем Урале за год выросли на 22,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 ...28.03.2022 Цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале за год выросли на 12,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Свердловской области в феврале ...18.06.2021 Цены на картофель производителей Среднего Урала за год выросли почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Цены на продукцию сельского хозяйства производителей Свердловской области в январе-мае ...