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На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 года выросли на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 1,6%, животноводческой — на 4,7%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 24,8% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 19% — живых сельскохозяйственных птиц, на 14,5% — скота и птицы (в живом весе), на 14,2% — овощей, а также на 12,2% — свиней.
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