На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре ...23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 года выросли на 0,9% по ...23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре ...21.09.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 35%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе ...18.06.2021 Цены на картофель производителей Среднего Урала за год выросли почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Цены на продукцию сельского хозяйства производителей Свердловской области в январе-мае ...