УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
25.01.2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит около 6 млн рублей на модернизацию молодежных центров Красноуфимска и Верхней Туры

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 января распорядился направить из региональной казны порядка 6 млн руб. на капитальный ремонт молодежных центров в Красноуфимске и Верхней Туре. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Губернатор напомнил, что, благодаря победе в конкурсе региональных программ развития молодежной политики в 2023 году, Свердловская область получила субсидию из федерального бюджета в размере более 80 млн руб.

«Средства, привлеченные из федерального и областного бюджетов, будут направлены на капремонт многофункционального молодежного центра «Космос» в Красноуфимске и на реконструкцию «Городского центра молодежных инициатив» в Верхней Туре. Такая поддержка стала возможной благодаря победе Свердловской области во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Красноуфимский центр творчества и молодежи «Космос», где в 2019 году был открыт первый в городе коворкинг, размещается в здании бывшего кинотеатра.

Благодаря капитальному ремонту в здании будут созданы многофункциональное пространство-транформер для проведения выставок и фестивалей, штаб волонтерского корпуса «ДОБРОволец», творческие лаборатории и мастерские, молодежный медиацентр, учебные мастерские, спортивные помещения, воркаут-площадка и семейный клуб.

Городской центр молодежных инициатив в Верхней Туре после реконструкции будет разделен на пространства для творчества, образования, просвещения. Также в здании появятся вместительный актовый зал, кухонная студия для проведения кулинарных мастер-классов и курсов, зона для молодых семей и территория молодежных инициатив.

Напомним, что цели молодежной программы Свердловской области — модернизация и создание современной креативной инфраструктуры для всестороннего развития молодых людей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 800 млн рублей на реконструкцию дорог и строительство мостов в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...

21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Верхней Салды до 141 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...

05.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...

19.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход благоустройства Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочий визит в Верхотурье. ...

05.02.2018 В Первоуральске обсудили законопроект о молодежной политике

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2018. В Первоуральске прошли публичные слушания по внесению предложений в проект федерального ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18