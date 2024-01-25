Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит около 6 млн рублей на модернизацию молодежных центров Красноуфимска и Верхней Туры

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 января распорядился направить из региональной казны порядка 6 млн руб. на капитальный ремонт молодежных центров в Красноуфимске и Верхней Туре. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Губернатор напомнил, что, благодаря победе в конкурсе региональных программ развития молодежной политики в 2023 году, Свердловская область получила субсидию из федерального бюджета в размере более 80 млн руб.



«Средства, привлеченные из федерального и областного бюджетов, будут направлены на капремонт многофункционального молодежного центра «Космос» в Красноуфимске и на реконструкцию «Городского центра молодежных инициатив» в Верхней Туре. Такая поддержка стала возможной благодаря победе Свердловской области во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», — подчеркнул Евгений Куйвашев.



Красноуфимский центр творчества и молодежи «Космос», где в 2019 году был открыт первый в городе коворкинг, размещается в здании бывшего кинотеатра.



Благодаря капитальному ремонту в здании будут созданы многофункциональное пространство-транформер для проведения выставок и фестивалей, штаб волонтерского корпуса «ДОБРОволец», творческие лаборатории и мастерские, молодежный медиацентр, учебные мастерские, спортивные помещения, воркаут-площадка и семейный клуб.



Городской центр молодежных инициатив в Верхней Туре после реконструкции будет разделен на пространства для творчества, образования, просвещения. Также в здании появятся вместительный актовый зал, кухонная студия для проведения кулинарных мастер-классов и курсов, зона для молодых семей и территория молодежных инициатив.



Напомним, что цели молодежной программы Свердловской области — модернизация и создание современной креативной инфраструктуры для всестороннего развития молодых людей.