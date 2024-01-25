Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит около 6 млн рублей на модернизацию молодежных центров Красноуфимска и Верхней Туры

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Верхней Салды до 141 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...05.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...19.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход благоустройства Верхотурья
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочий визит в Верхотурье. ...05.02.2018 В Первоуральске обсудили законопроект о молодежной политике
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2018. В Первоуральске прошли публичные слушания по внесению предложений в проект федерального ...