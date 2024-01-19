Свердловские налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет РФ 753,3 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По итогам 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 753,3 млрд руб., что на 27,5%, или на 162,6 млрд руб., больше показателя 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России.



Из них в федеральный бюджет поступило 320,7 млрд руб. (+26,2%, или на 66,6 млрд руб. больше, чем в 2022 году). Доля налога на добавленную стоимость (НДС) составила 77,6% (248,9 млрд руб.).



В бюджет Свердловской области поступило 432,6 млрд руб. (+28,5%, или на 96 млрд руб. больше показателя 2022 года). Основную долю доходов бюджета составили налог на прибыль организаций (41%) и налог на доходы физических лиц (40,7%).