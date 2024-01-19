Свердловские налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет РФ 753,3 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В январе-ноябре 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...18.01.2023 За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей
За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд руб. Это на 74,2 млрд руб. ...18.01.2023 За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...08.11.2022 Свердловская область направила в консолидированный бюджет РФ 482,9 млрд рублей налогов
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-октябрь 2022 года Свердловская область направила в консолидированный бюджет ...24.05.2022 За четыре месяца с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ перечислено 198,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. За четыре месяца 2022 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...