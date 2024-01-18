«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

УрБК, Москва, 17.01.2024. Строительный холдинг Брусника ввел в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. в ...07.12.2023 На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В жилом комплексе комфорт-класса River Park на набережной Нижнеисетского пруда в ...17.11.2023 «Атомстройкомплекс» признан одним из лидеров жилищного рынка в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» занял второе место по объему проданного жилья ...08.08.2023 Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...16.12.2020 «Атомстройкомплекс» по итогам текущего года введет в эксплуатацию 195 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. По итогам 2020 года «Атомстройкомплекс» введет в эксплуатацию 297 тыс. кв. метров жилой ...