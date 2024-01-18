«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

УрБК, Москва, 17.01.2024. Строительный холдинг Брусника ввел в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. в ...

В 2023 году компания Брусника ввела в эксплуатацию 294 тыс. кв. метров недвижимости

На набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге при участии «Атомстройкомплекса» сдан в эксплуатацию еще один жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В жилом комплексе комфорт-класса River Park на набережной Нижнеисетского пруда в ...