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18.01.2024

«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За год было введено в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. м. недвижимости, из них объем жилых и офисных помещений составил 146 тыс. 551 кв. м., 18 тыс. 982 кв. м. пришлось на паркинги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

Большинство квартир было раскуплено на этапе строительства, 60% сделок было совершено с привлечением ипотеки. «Минувший год войдет в историю рынка жилой недвижимости как год чрезвычайно высокой покупательской активности. Рост продаж жилья по итогам второго полугодия в нашей компании в полтора раза превысил показатели первого полугодия», — рассказал заместитель директора по маркетингу компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов.

Совокупный объем введенных в 2023 году в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры составил 124 тыс. 945 кв. м. (Губернаторский лицей, школа № 41 и другие).

«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

Всего за 28 лет работы холдинг «Атомстройкомплекс» построил в Екатеринбурге более 3 млн кв. м. недвижимости различного назначения, включая 2,7 млн кв. м. жилья.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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