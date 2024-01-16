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Вчера, 12:46

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,52%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.
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