Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет на 10-12% в 2024-2025 учебном году

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...18.10.2023 Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году
УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...27.06.2019 Стоимость обучения в государственных вузах России за год выросла на 19%
Стоимость обучения в государственных и муниципальных вузах России за год выросла на 19%. Об этом говорится в отчете ...13.04.2016 Стоимость обучения в вузах Екатеринбурга в 2016-2017 учебном году составит от 40 до 140 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2016. Стоимость обучения на контрактной основе в вузах Екатеринбурга в 2016-2017 учебном году ...01.09.2011 В России более 13 миллионов детей сядут за парты 1 сентября
В новом 2011-2012 учебном году более 13 миллионов российских школьников сядут за парты, впервые школьный звонок ...