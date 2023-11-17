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Вчера, 12:23

Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет на 10-12% в 2024-2025 учебном году

УрБК, Москва, 12.01.2024. В новом учебном году (с 2024 по 2025 год) стоимость платного обучения в вузах может увеличиться на 10-12%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на президента Ассоциации негосударственных вузов РФ ректора Российского нового университета Владимира Зернова.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», — заявил В. Зернов.

По его словам, на это повлияет ряд причин: увеличение затрат вузов на оборудование и внедрение нового отечественного программного обеспечения, рост стоимости ЖКУ, а также необходимость компенсировать повышение зарплат педагогов. В 2023-2024 учебном году стоимость образования увеличилась на 5-25%, добавляет издание.
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