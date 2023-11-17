Стоимость платного обучения в российских вузах вырастет на 10-12% в 2024-2025 учебном году

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...