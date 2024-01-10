Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 1 ...06.10.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-августе вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-августе 2023 года составил ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 млрд руб. Об этом сообщает ...07.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июне вырос на 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 659,6 ...11.01.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 1%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Оборот розничной торговли Свердловской области в ноябре 2021 года составил 99 млрд 323 ...