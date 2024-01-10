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10.01.2024

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 1 трлн 273 млрд 990 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 3,9% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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