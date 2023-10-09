Центробанк с весны 2024 года увеличит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

УрБК, Москва, 27.12.2023. Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. ...09.10.2023 В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки
Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ухудшении стандартов кредитования ...09.10.2023 В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки
УрБК, Москва, 09.10.2023. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ...19.09.2022 В России ужесточат регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом
УрБК, Москва, 19.09.2022. В России с 1 декабря ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным ...02.10.2018 Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%, ...