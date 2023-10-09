Центробанк с весны 2024 года увеличит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Такая мера вводится для ограничения рисков закредитованности граждан, сообщает пресс-служба регулятора.



Совет директоров ЦБ РФ, принимая это решение, исходил из нескольких факторов. Одним из них стало значительное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании на фоне его быстрого роста. Так, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, увеличилась почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом (ПВ) достигли 50% от всех ипотечных выдач.



Также широкое использование льготных программ, действующих только в отношении нового жилья, привело к заметному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%).



Кроме того, фиксируется постепенный рост доли ипотечных кредитов, где заемщики используют необеспеченные потребительские кредиты для финансирования ПВ (в октябре она оценочно составила 6,5%). Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков.



В Банке России отмечают, что повышение макропруденциальных надбавок поспособствует улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки. При этом в случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования регулятор готов смягчить требования по этим надбавкам.