«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 лайнерам Airbus

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила процесс страхового урегулирования с группой AerCap. Речь шла о 19 самолетах Airbus, сообщает пресс-служба перевозчика.



«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией «Уральские авиалинии» с группой AerCap и юрлицами под управлением группы AerCap», — говорится в сообщении пресс-службы «Уральских авиалиний».