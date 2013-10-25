«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 лайнерам Airbus

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Сегодня по истечении срока лизинга ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывело из ...17.11.2011 Число Airbus A321 в парке ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» достигло 8
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» насчитывает уже 21 авиалайнер. ...27.06.2011 Количество самолетов Airbus в парке компании «Уральские авиалинии» достигло 18
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает обновлять воздушный парк. В субботу в екатеринбургский аэропорт ...27.06.2011 Парк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился еще одним Airbus А320
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает обновлять воздушный парк. В субботу ...21.09.2009 Количество самолетов производства концерна Airbus в парке ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличилось до 12
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2009. В ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» появился еще один самолет производства ...