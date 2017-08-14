В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту повреждения почвы в биосферном заповеднике

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила несанкционированное ...26.08.2016 В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту пожара в природном парке «Река Чусовая»
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту пожара в природном парке «Река ...17.09.2010 По факту хищения имущества нижнетуринского завода «Вента» возбуждено уголовное дело.
Прокурором Свердловской области установлено, что здание административно-бытового комплекса ОАО «Нижнетуринский ...17.09.2010 По факту хищения имущества ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2010. Прокурором Свердловской области установлено, что здание административно-бытового ...07.07.2010 Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело о хищении бюджетных средств в Нижнем Тагиле, выделенных муниципалитету в качестве финансовой поддержки на проведение капитального ремонта жилья
УрБК, Москва, 07.07.2010. По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила, ...