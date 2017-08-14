В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту повреждения почвы в биосферном заповеднике

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверила соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МУ МВД России «Нижнетагильское».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, было установлено, что что трое местных жителей на территории ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник» при снятии почвы с земли площадью 297,7 кв. м. повредили корневую систему нескольких деревьев, тем самым нанеся ущерб особо охраняемой природной территории на сумму свыше 8 млн руб.



По результатам доследственной проверки сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Тем не менее незаконное процессуальное решение прокурор Ленинского района Нижнего Тагила отменил.



После дополнительной проверки органом дознания полиции было возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий».



Расследование дела контролирует прокуратура.