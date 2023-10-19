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Россияне потратили 2,181 трлн рублей на покупку новых автомобилей в январе-октябре 2023 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. С января по октябрь 2023 года российские покупатели израсходовали на покупку новых автомобилей 2,181 трлн руб. В аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 1,176 трлн руб., сообщили в «Автостате Инфо».

Самой популярной у россиян маркой автомобиля в 2023 году стала Chery: выручка от продаж автомобилей этого бренда составила 268 млрд руб. На втором месте идет Lada — 231,7 млрд руб. Автомобилей бренда Geely было продано на 218,6 млрд руб. Haval — 201 млрд руб., Exeed — 143 млрд руб.

Ранее сообщалось, что свердловские автомобилисты за девять месяцев 2023 года заключили более 1 млн договоров КАСКО и ОСАГО. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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