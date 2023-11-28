На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%

В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных кредитов. По сравнению с ...Вчера, 13:41 В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов за год выросло на 64%
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области в январе-октябре 2023 года было выдано 63 тыс. 110 ипотечных ...28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...10.07.2023 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов в январе-мае выросло на 50%
УрБК, Челябинск, 10.07.2023. В Челябинской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу ...31.03.2022 Средний размер выданных в феврале ипотечных кредитов на Южном Урале составил 2,42 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года ипотечных кредитов ...