На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%

УрБК, Челябинск, 06.12.2023. В Челябинской области в январе-октябре 2023 года было выдано 51 тыс. 858 ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 71%, за два года — на 14%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла второе место по количеству выданных в январе-октябре этого года ипотечных кредитов. Выше нее в этом списке расположилась Свердловская область (63 тыс. 110). Ниже — ХМАО (33 тыс. 388), Тюменская область (30 тыс. 507), ЯНАО (11 тыс. 723) и Курганская область (11 тыс. 259).



В целом по стране за 10 месяцев 2023 года было выдано 1,65 млн жилищных кредитов. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 61%, относительно января-октября 2021 года — на 6%.