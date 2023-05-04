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Вчера, 11:06

Число поездок россиян по стране с начала года выросло на 25%

УрБК, Москва, 06.12.2023. В январе-сентябре 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Сбераналитики».

«За девять месяцев 2023 года россияне совершили 115 миллионов поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — цитирует агентство материалы исследования.

Самым популярным направлением оказалась Чечня (туда стали ездить чаще на 103%), на втором месте — Дагестан (85%). Далее следуют Карачаево-Черкесия (72%) и Северная Осетия (52%).

В среднем поездка занимает 5,8 дня, а усредненные траты на нее составляют 3,5 тыс. руб. в сутки. 50% туристов путешествуют на автомобилях, 26% — на поездах, 23% — на самолетах. 68% россиян отправляются в поездки парами или с детьми, 32% — с друзьями или в одиночку.
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