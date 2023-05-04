Число поездок россиян по стране с начала года выросло на 25%

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УрБК, Москва, 04.05.2023. В I квартале 2023 года российские туристы совершили 4 млн 896 тыс. 249 поездок за рубеж. Это ...

Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию

УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в ...

Количество поездок россиян за рубеж за год увеличилось почти на четверть

УрБК, Москва, 02.08.2022. За шесть месяцев 2022 года россияне совершили 8 млн 453 тыс. 846 поездок за рубеж. Это на ...

Выездной поток из России в I полугодии 2016 года сократился на 13,1%

По итогам I полугодия 2016 года россияне совершили 13,2 млн зарубежных поездок, что на 13,1%, меньше, чем за ...

Выездной поток из России в I полугодии 2016 года сократился на 13,1%

УрБК, Москва, 08.09.2016. По итогам I полугодия 2016 года россияне совершили 13,2 млн зарубежных поездок, что на 13,1%, ...