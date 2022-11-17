Объем розничного товарооборота в Екатеринбурге составил более 313 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. По итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в Екатеринбурге ...17.11.2022 Администрация Екатеринбурга представила социально-экономический прогноз развития города на три года
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин представил ...21.07.2015 По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал Екатеринбурга составил 100 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2015. По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал Екатеринбурга составил 100 млрд ...01.02.2012 По итогам 2011 года оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 1,7%
УрБК, Челябинск, 01.02.2012. По итогам 2011 года оборот розничной торговли в Челябинской области в сопоставимых ценах к ...14.10.2011 Удельный вес Екатеринбурга в общем объеме розничного товарооборота Свердловской области достиг 70,9%
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2011. За январь — август 2011 года удельный вес Екатеринбурга в общем объеме розничного ...