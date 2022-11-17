Объем розничного товарооборота в Екатеринбурге составил более 313 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В январе-сентябре 2023 года объем розничного товарооборота в столице Среднего Урала составил более 313 млрд руб., или 107,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, выступая на заседании городской думы «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».



«В текущем году темпы роста розничной торговли и общественного питания в сопоставимой оценке находятся в положительной зоне. За январь-сентябрь 2023 года розничный товарооборот в Екатеринбурге по крупным и средним организациям составил более 313 млрд руб., или 107,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметил докладчик.



По его словам, в 2022 году потребительский рынок Екатеринбурга пережил несколько резких подъемов и спадов, связанных с введением антироссийских санкций и их последствиями. По итогам 2022 года впервые в новейшей истории Екатеринбурга было замечено падение темпов роста оборота розничной торговли, подчеркнул А. Прядеин.