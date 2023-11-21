На зарплату свердловским лесничим будет дополнительно выделено 79,3 млн рублей в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. На заработную плату сотрудников 30 свердловских лесничеств в региональном бюджете на 2024 год будет дополнительно заложено 79,3 млн руб. Соответствующее решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержали депутаты Законодательного собрания региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Также дополнительные средства планируется направить на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку — 10 млн руб., парку «Река Чусовая» — 2 млн руб., так как развитие экологического туризма является одной из приоритетных задач национального проекта «Экология», — цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.



Всего свердловское минприроды получит более 122 млн руб. в качестве дополнительного финансирования. В частности, 7,3 млн руб. планируется выделить на закупку запасных частей для ремонта лесопожарной техники, 5,4 млн руб. — на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения.