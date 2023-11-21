На зарплату свердловским лесничим будет дополнительно выделено 79,3 млн рублей в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали решение губернатора ...24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...27.06.2023 На Среднем Урале до конца года установят границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до конца текущего года ...06.09.2021 В Свердловской области планируется обновить 100% лесопожарной техники к 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области на сегодняшний день обновлено 80% лесопожарной техники. К 2024 ...19.06.2012 Екатеринбург может дополнительно получить свыше 1 млрд. рублей на развитие улично-дорожной сети и приобретение коммунальной техники
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2012. Екатеринбург дополнительно может получить свыше 1 млрд. рублей на развитие ...