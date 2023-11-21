УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

На зарплату свердловским лесничим будет дополнительно выделено 79,3 млн рублей в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. На заработную плату сотрудников 30 свердловских лесничеств в региональном бюджете на 2024 год будет дополнительно заложено 79,3 млн руб. Соответствующее решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержали депутаты Законодательного собрания региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Также дополнительные средства планируется направить на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку — 10 млн руб., парку «Река Чусовая» — 2 млн руб., так как развитие экологического туризма является одной из приоритетных задач национального проекта «Экология», — цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Всего свердловское минприроды получит более 122 млн руб. в качестве дополнительного финансирования. В частности, 7,3 млн руб. планируется выделить на закупку запасных частей для ремонта лесопожарной техники, 5,4 млн руб. — на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.11.2023 Свердловское Заксобрание поддержало решение губернатора Евгения Куйвашева выделить более 10 млрд рублей на ремонт муниципальных и сельских дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали решение губернатора ...

24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...

27.06.2023 На Среднем Урале до конца года установят границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до конца текущего года ...

06.09.2021 В Свердловской области планируется обновить 100% лесопожарной техники к 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области на сегодняшний день обновлено 80% лесопожарной техники. К 2024 ...

19.06.2012 Екатеринбург может дополнительно получить свыше 1 млрд. рублей на развитие улично-дорожной сети и приобретение коммунальной техники

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2012. Екатеринбург дополнительно может получить свыше 1 млрд. рублей на развитие ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (628)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18