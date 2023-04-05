В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...15.09.2022 Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ
УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...16.02.2021 Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет
УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...09.12.2020 УПН: Российские власти не откажутся от программ поддержки рынка жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Российские власти не откажутся от программ поддержки рынка жилья в 2021 году. Об этом ...