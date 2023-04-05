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В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В России доля льготных программ увеличилась до 70% в общем объеме выдачи ипотеки. Об этом в интервью УрБК рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«В последние месяцы доля льготных программ выросла до 70% в общем объеме выдачи ипотеки. Рынок стал чрезвычайно зависимым от государственного субсидирования. Сегодня это уже проблема не только девелоперского бизнеса, но и банковской отрасли — почти все проекты строятся за счет проектного финансирования», — сказал он.

По его словам, шанс гармоничной отмены льготных программ упущен, и теперь их одномоментное сворачивание грозит большим риском для рынка жилья. М. Хорьков считает, что последнему требуется медленная корректировка ипотечных стимулов с четкой и понятной стратегией возврата к рыночным контурам функционирования. В первую очередь это нужно банкам, которые в последние годы разделяют девелоперские риски.
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