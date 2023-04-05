В России доля льготных программ в объеме выдачи ипотеки выросла до 70%

УБРиР расширил перечень объектов недвижимости для приобретения в ипотеку на льготных условиях

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...