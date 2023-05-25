Курс евро с начала торгов снизился на 0,41%

УрБК, Москва, 21.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 87,95 руб., евро — 96,30 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,50%, европейской — на 0,41%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,15 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,77%

УрБК, Москва, 23.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,19 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,86%

УрБК, Москва, 17.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,84 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,22%

УрБК, Москва, 15.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,95 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%

УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...