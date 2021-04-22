Госдолг Среднего Урала в ноябре увеличился до 113,5 млрд рублей

На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб., говорится в материалах на ...

Госдолг Среднего Урала в декабре увеличился до 97,2 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 декабря этого года вырос до 97,2 млрд руб. Об этом ...