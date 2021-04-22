Госдолг Среднего Урала в ноябре увеличился до 113,5 млрд рублей

На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб., говорится в материалах на ...22.04.2021 Госдолг Свердловской области снизился до 113 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. ...27.01.2021 Госдолг Среднего Урала превысил 114 млрд рублей
На 1 января государственный долг Свердловской области составляет 114 млрд 398 млн руб. Соответствующая информация ...22.12.2020 Госдолг Среднего Урала в декабре увеличился до 97,2 млрд рублей
Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 декабря этого года вырос до 97,2 млрд руб. Об этом ...27.02.2014 Свердловская область сохранила лидерство среди регионов УрФО по объему госдолга
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2014. Свердловская область сохранила первое место по объему внутреннего долга среди регионов ...