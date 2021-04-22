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Вчера, 11:43

Госдолг Среднего Урала в ноябре увеличился до 113,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Государственный долг Свердловской области в ноябре 2023 года составил 113,5 млрд руб. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина РФ.

Напомним, что в октябре 2023 года, согласно данным регионального министерства финансов, госдолг Среднего Урала составлял 111,7 млрд руб.

Согласно информации Минфина РФ, задолженность региона по бюджетным кредитам превысила 65,5 млрд руб. Долг же по ценным бумагам снизился до 48 млрд руб.

Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область заняла первое место по объему госдолга. Далее идут Челябинская (49,6 млрд руб.) и Курганская (18,7 млрд руб.) области, ХМАО (12,8 млрд руб.), Тюменская область (8,4 млрд руб.) и ЯНАО (7,5 млрд руб.).
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