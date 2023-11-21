Госдолг Свердловской области в январе составил 108,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Государственный долг Свердловской области в январе 2024 года составил 108,1 млрд руб. ...21.11.2023 Госдолг Среднего Урала в ноябре увеличился до 113,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Государственный долг Свердловской области в ноябре 2023 года составил 113,5 млрд руб. ...22.04.2021 Госдолг Свердловской области снизился до 113 млрд рублей
На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб., говорится в материалах на ...27.01.2021 Госдолг Среднего Урала превысил 114 млрд рублей
На 1 января государственный долг Свердловской области составляет 114 млрд 398 млн руб. Соответствующая информация ...27.02.2014 Свердловская область сохранила лидерство среди регионов УрФО по объему госдолга
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2014. Свердловская область сохранила первое место по объему внутреннего долга среди регионов ...