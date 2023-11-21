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Вчера, 12:00

Госдолг Свердловской области в январе составил 108,1 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области в январе 2024 года составил 108,1 млрд руб. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина РФ.

Напомним, что в ноябре 2023 года, согласно данным регионального министерства финансов, госдолг Среднего Урала составлял 113,5 млрд руб.

Согласно информации Минфина РФ, задолженность региона по бюджетным кредитам превысила 71,3 млрд руб. Долг же по ценным бумагам снизился до 36,7 млрд руб.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловская область заняла первое место по объему госдолга. Далее идут Челябинская (52,7 млрд руб.) и Курганская (18,6 млрд руб.) области, ЯНАО (10,3 млрд руб.), ХМАО (10,2 млрд руб.) и Тюменская область (8,4 млрд руб.).
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