В центре Екатеринбурга у кластера «Домна» с 13 по 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В рамках поддержки зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Среднего Урала ...17.07.2023 В Екатеринбурге 1,5 тыс. человек посетили летнюю ярмарку самозанятых в кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Екатеринбурге 15 и 16 июля около 1,5 тыс. человек посетили ярмарку продукции ...14.07.2023 В ближайшие выходные в Екатеринбурге в креативном кластере ДОМНА состоится ярмарка продукции самозанятых «Краски. Лето»
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В креативном кластере ДОМНА, расположенном на улице Вайнера, 16, в эти выходные пройдет ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...27.12.2022 Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Более 1 тыс. посетителей привлекла 24 и 25 декабря первая новогодняя ярмарка в ...