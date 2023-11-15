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В центре Екатеринбурга у кластера «Домна» с 13 по 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге выйдет за пределы своего особняка и расположится на улице Вайнера. С 13 по 17 декабря здесь будут работать ярмарочные домики, фотозона и другой развлекательный интерактив для детей и взрослых. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На участие в ярмарке, организуемой Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», где мастера представят различный новогодний ассортимент от сладостей до керамики, претендовали 180 самозанятых, из которых было отобрано 40.

Так, среди прочего на праздничном маркете можно будет купить оригинальные украшения в технике горячая эмаль от мастера Марии Барсуковой, керамику студии Uhh ceramics и увидеть дизайнерский плюшевый хвост символа 2024 года — дракона.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал, что все мастера-претенденты самобытны и уникальны, и потому выбор участников в этом году был расширен.

«Комиссия прежде всего смотрела на то, чтобы продукция была потенциально интересна аудитории площадки, и чтобы продавец мог обеспечить объем товара, достаточный для всего периода работы маркета», — сообщил Валерий Пиличев.
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