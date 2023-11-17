Компания «Атомстройкомплекс» предложила покупателям траншевую ипотеку

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» предложила своим клиентам возможность принять участие в программе ипотечного кредитования траншами. Идея разработана совместно со «Сбербанком» и позволяет сократить платежи в первый год кредитования, сообщает пресс-служба застройщика.Ипотечный кредит по программе выдается двумя траншами: первый вносится вместе с собственными средствами покупателя на эскроу-счет при подписании договора, оставшаяся сумма — за три месяца до сдачи дома. Минимальный размер кредита на первом этапе составляет 1 тыс. руб., проценты и ежемесячные платежи начисляются с этой суммы.«Этот финансовый механизм позволяет зафиксировать стоимость квартиры и ставку по кредиту, что особенно актуально в условиях снижения доступности ипотеки для физических лиц. Такая поддержка поможет рационально подойти к приобретению жилья, эффективно распределить свои ресурсы, например, сниженная финансовая нагрузка на этапе строительства дома будет востребована у тех покупателей, кто оплачивает одновременно аренду жилья и платежи по кредиту. Такой вариант также позволит заранее закрепить за собой новую квартиру по действующим ценам еще на этапе продажи старой», — рассказал коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.Сейчас по программе траншевой ипотеки в компании «Атомстройкомплекс» можно купить строящееся жилье в ЖК NOVA Park. Девелопер предлагает и другие программы по приобретению комфортного жилья: рассрочка до окончания строительства дома при внесении первоначального взноса от 20% в различных жилых районах. Также до конца ноября действуют специальные условия при приобретении квартир в проекте «Северный Химмаш».