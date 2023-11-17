Компания «Атомстройкомплекс» предложила покупателям траншевую ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» занял второе место по объему проданного жилья ...20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...07.07.2022 «Атомстройкомплекс» запустил программу субсидирования ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» запустил программу субсидирования ипотеки совместно с ...05.08.2020 Продажи квартир «Атомстройкомплекса» в июне-августе 2020 года выросли на фоне мер господдержки
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. Продажи квартир компании «Атомстройкомплекс» выросли в период июня-августа 2020 года ...03.07.2015 СКБ-банк выдал первый субсидируемый ипотечный кредит
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2015. Офис СКБ-банка в Великом Новгороде выдал первый кредит по программе ипотечного ...