Свердловские предприниматели получили в 2023 году более 48 млрд рублей в качестве господдержки

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...01.09.2023 Свердловские IT-компании за полгода получили 206 млн рублей кредитных средств благодаря поддержке СОФПП
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В I полугодии предприятия IT-сферы на Среднем Урале получили 206 млн руб. в качестве ...22.08.2023 Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...23.11.2022 Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...