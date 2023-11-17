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17.11.2023

Свердловские предприниматели получили в 2023 году более 48 млрд рублей в качестве господдержки

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Свердловские предприниматели получили в текущем году более 48 млрд руб. в рамках государственной финансовой поддержки. Это почти в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, отметили в департаменте информационной политики региона.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, средства были выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при помощи гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС), а также по программе льготного кредитования «1764». Об этом он сообщил сегодня на встрече с уральскими бизнесменами в Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна».

По его словам, финансирование можно привлечь на самые разные цели: развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, инвестирование, приобретение оборудования.

«По статистике обращений в СОФПП, финансовые меры поддержки востребованы предпринимателями больше всего. Так, уже в октябре 2023 мы предоставили вдвое больше поручительств по кредитам предпринимателей, чем за весь 2022 год», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, также присутствовавший на встрече.

Стоит отметить, что объем закупок крупных компаний с госучастием у малых и средних предприятий Свердловской области составил с начала 2023 года более 183,4 млрд руб. Это на 40% больше относительно аналогичного периода прошлого года.
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