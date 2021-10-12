УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

Расходы россиян на путешествия внутри страны за год выросли на 31%

УрБК, Москва, 17.11.2023. Траты россиян на отдых внутри страны в мае-сентябре 2023 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные совместного исследования «СберИндекса», Anex Tour и OneTwoTrip.

Такой рост произошел на фоне общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и повышения на 21% расходов на человека.

Согласно исследованию, траты на проживание и дорогу, составляющие 72% бюджета поездки, за год увеличились на 37%, а сопутствующие расходы — на 19%. При этом из общей суммы последних трат 36% туристы направили на покупку продуктов, 21% — на походы в кафе и рестораны, 12% — на услуги медицины и красоты, 11% — на одежду и обувь, 4% — на развлечения и спорт во время отпуска.

При этом наибольший рост трат россиян в путешествиях внутри страны зафиксирован в Мурманской области (+45%), Дагестане (+44%), Ненецком автономном округе (+38,8%), Сахалинской области (+36%) и Ингушетии (+35,4%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2021 Траты россиян на туристические поездки выросли на 27% по сравнению с 2019 годом

УрБК, Москва, 12.10.2021. Траты россиян на туристические поездки в январе-сентябре 2021 года выросли на 3,6% (в ...

13.09.2019 Повседневные расходы россиян за год выросли на 11%

Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, по сравнению с августом прошлого года ...

13.09.2019 Повседневные расходы россиян за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 13.09.2019. Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, по сравнению с ...

10.10.2018 Повседневные расходы жителей России в сентябре выросли на 1,3%

Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что значительно превосходит месячную ...

10.10.2018 Повседневные расходы жителей России в сентябре выросли на 1,3%

УрБК, Москва, 10.10.2018. Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (382)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18