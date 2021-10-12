Расходы россиян на путешествия внутри страны за год выросли на 31%

УрБК, Москва, 12.10.2021. Траты россиян на туристические поездки в январе-сентябре 2021 года выросли на 3,6% (в ...13.09.2019 Повседневные расходы россиян за год выросли на 11%
Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, по сравнению с августом прошлого года ...13.09.2019 Повседневные расходы россиян за год выросли на 11%
УрБК, Москва, 13.09.2019. Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, по сравнению с ...10.10.2018 Повседневные расходы жителей России в сентябре выросли на 1,3%
Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что значительно превосходит месячную ...10.10.2018 Повседневные расходы жителей России в сентябре выросли на 1,3%
УрБК, Москва, 10.10.2018. Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что ...