В Магнитогорске на территории курорта «Притяжение» началось строительство детского парка развлечений под открытым небом

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...02.02.2023 Началась подготовка к строительству третьей очереди проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 02.02.2023. В Магнитогорске начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта ...31.05.2021 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников проинспектировал ход реализации проекта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2021. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...17.09.2020 На территории мультипарка «Притяжение» в Магнитогорске появятся игровые центры «КидБург»
УрБК, Магнитогорск, 17.09.2020. Выбран победитель открытого конкурса по созданию «Детского крытого парка развлечений» в ...