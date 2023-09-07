В Магнитогорске на территории курорта «Притяжение» началось строительство детского парка развлечений под открытым небом

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 17.11.2023. На территории магнитогорского городского курорта «Притяжение» приступили к строительству детского крытого парка развлечений, открытие которого планируется ко Дню металлурга в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».Парк развлечений, генеральным подрядчиком строительства которого стала уфимская компания ООО «Енер-холдинг», расположится почти на 10 тыс. кв. м. Он объединит несколько функциональных площадок для детей с самыми разными интересами.Здесь планируется построить «Летающий кинотеатр» — аттракцион площадью свыше 400 кв. м. с купольным экраном с расширением 4К, а также динамическими креслами, позволяющими испытать чувство полета.В мультимедийном двухуровневом технопарке «Мастерская снов», расположенном на 700 кв. м., будет 15 тематических зон, направленных на развитие креативного мышления у детей и раскрытие творческого потенциала у подростков.В парке развлечений можно будет проводить праздники, концерты и соревнования или отметить день рождения ребенка, а также просто отдохнуть с семьей в кафе, рассчитанном на 90 гостей.Инициатором и инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.