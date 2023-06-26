Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,37%

УрБК, Москва, 16.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,12 руб., евро — 96,83 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,37%, европейской — на 0,41%.

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