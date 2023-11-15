Курс евро с начала торгов снизился на 1,21%

УрБК, Москва, 15.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,30 руб., евро — 96,93 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,43%, европейской — на 1,21%.

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