Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий

По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...17.10.2019 Четыре проекта из Свердловской области будут представлены в грантовой программе «Культурная инициатива»
УрБК, Москва, 17.10.2019. Четыре проекта из Свердловской области будут представлены в программе «Культурная ...24.11.2017 Свердловская область не попала в десятку лучших рейтинга инвестпривлекательности регионов
Свердловская область заняла 14 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по версии Национального ...24.11.2017 Свердловская область не попала в десятку лучших рейтинга инвестпривлекательности регионов
УрБК, Москва, 24.11.2017. Свердловская область заняла 14 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по ...