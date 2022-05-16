Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий. Об этом свидетельствует научный дайджест «Рейтинг креативных регионов России», опубликованный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.



Отмечается, что в основе рейтинга субъектов РФ лежит база данных, характеризующая уровень и условия развития креативного сектора в российских регионах. Она включает в себя сведения о 16 креативных индустриях, таких как архитектура, дизайн, звукозапись, издательская деятельность, исполнительское искусство, IT и видеоигры, кино и анимация, мода и другие.



В числе показателей рейтинга — социально-экономические условия, культурная среда, экономика креативных индустрий, поддержка креативных индустрий. В каждой из этих групп есть рубрики, среди которых «Благосостояние и экономика», «Образование», «Интеллектуальная собственность», «Цифровизация» и другие.



Согласно данным исследования, Свердловская область получила самую высокую оценку в рубрике «Региональные налоговые льготы». Также она попала в число «Лидеров» рейтинга, куда вошел субъект, занявший первое место (Москва), и еще 20 регионов, чей интегральный индекс отличается от результата победителя не более чем на 60%.



«Лидеры» характеризуются высоким уровнем урбанизации (77%, для сравнения: в среднем по России — 75%), вовлеченности населения в культурную жизнь (посещаемость музеев и театров превышает средние значения по стране на 39 и 30% соответственно) и цифровизации (затраты на обучение сотрудников цифровым навыкам в расчете на одного работника выше среднероссийского значения в 3,6 раза, а на сквозные цифровые технологии — в 1,3 раза», — говорится в сообщении.