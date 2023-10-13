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Вчера, 12:24

Центробанк выявил новую схему у финансовых злоумышленников

УрБК, Москва, 14.11.2023. Банк России отмечает распространение новой преступной схемы, по которой финансовые злоумышленники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Используя фальшивые аккаунты «служащих Банка России», злоумышленники, которые особенно активно действуют в регионах, отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или госорганов. В письмах они просят оказать им содействие, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, убеждают следовать инструкциям звонящего и под различными предлогами пытаются получить доступ к банковским данным, чтобы их жертвы добровольно перевели деньги на подконтрольные им счета.

Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов, и напоминает, что обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.
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