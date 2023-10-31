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Вчера, 11:17

Российский рынок автокредитования показал рост после двухмесячного снижения

УрБК, Москва, 10.11.2023. После начавшегося в августе спада российский рынок автокредитования продемонстрировал наибольший рост среди других видов розничного кредитования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Frank RG.

В частности, согласно информации Frank RG, в октябре этого года было выдано 115,8 тыс. автокредитов, что на 19% превышает показатели мая. Их объем достиг 166,5 млрд руб. (рост на 17%).

При этом оживление на рынке автокредитов произошло после двух месяцев снижения показателей — на 10% в сентябре и на 5% в августе. До этого с апреля он показывал рекордный рост.

По мнению экспертов, оживление на этом рынке объясняется ожиданием продолжающегося повышения ставок.

В то же время в следующем году участники рынка прогнозируют охлаждение автокредитования в России. Так, согласно оценкам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, рост объемов кредитования может сократиться до 3-5%. По его мнению, восстановление рынка закончилось, и объем новых автокредитов в 2024 году составит 900-950 млрд руб.
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