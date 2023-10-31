Российский рынок автокредитования показал рост после двухмесячного снижения

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...29.06.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 75%
УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 ...11.05.2023 В России за апрель был выдан рекордный объем автокредитов
За апрель 2023 года объем выданных в России автокредитов составил 109,5 млрд руб. — это рекордный результат за ...11.05.2023 В России за апрель был выдан рекордный объем автокредитов
УрБК, Москва, 11.05.2023. За апрель 2023 года объем выданных в России автокредитов составил 109,5 млрд руб. — это ...05.10.2009 Банками, участвующими в государственной программе льготного автокредитования, выдано порядка 40 тыс. автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. По состоянию на 1 октября банками, участвующими в государственной программе льготного ...