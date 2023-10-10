Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 15,5%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн 658,7 млрд руб. Об этом ...10.10.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе вырос на 12,7%
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн ...01.09.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле вырос на 10,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 3 трлн ...07.08.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне вырос на 13,2%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 2 трлн ...07.07.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...