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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 4 трлн 224,7 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 15,5%.
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