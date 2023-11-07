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07.11.2023

В Свердловской области за неделю на 17,3% сократилось количество заражений ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. На Среднем Урале с 30 октября по 5 ноября выявлено 22 тыс. 796 случаев заболевания ОРВИ. Среди заразившихся 56% составляют дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, это на 17,3% ниже, чем на прошлой неделе, и на 3,5% меньше средних многолетних значений.

В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 12 тыс. 117 случаев заболевания ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 12,8% и меньше среднего многолетнего уровня на 2,7%.
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