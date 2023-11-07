В Свердловской области за неделю на 17,3% сократилось количество заражений ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области за неделю со 2 по 8 октября зафиксировано 27 тыс. 093 случая ...02.10.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. ...07.03.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 32 тыс. 845 случаев заболевания ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...09.03.2022 На Среднем Урале число выявленных случаев заболевания ОРВИ за неделю снизилось на 12%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В Свердловской области за неделю с 28 февраля по 6 марта зарегистрировано 38 тыс. 138 ...