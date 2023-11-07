Курс евро с начала торгов снизился на 0,48%

УрБК, Москва, 07.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,36 руб., евро — 98,61 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,01%, европейской — на 0,48%.

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