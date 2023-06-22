Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,44%

УрБК, Москва, 03.11.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,93 руб., евро — 98,97 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,44%, европейской — на 0,35%.

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