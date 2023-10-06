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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 1 трлн 030,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 4,4% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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