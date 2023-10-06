Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 1 трлн 030,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 4,4% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Материалы по теме

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-августе вырос на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-августе 2023 года составил ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июне вырос на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 659,6 ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае сократился на 1%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 млрд руб. Об этом сообщает ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае сократился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 ...