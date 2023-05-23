Курс евро с начала торгов снизился на 0,5%

УрБК, Москва, 23.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,19 руб., евро — ...06.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%
УрБК, Москва, 03.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,63 руб., евро — ...27.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%
УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...21.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%
УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...17.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...