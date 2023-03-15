Курс евро с начала торгов снизился на 0,5%

УрБК, Москва, 01.11.2023. По состоянию на 14.33 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,26 руб., евро — 98,32 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,1%, европейской — на 0,5%.

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