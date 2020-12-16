«Эксперт РА» присвоил Свердловской области уровень А-З в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...24.11.2017 Свердловская область не попала в десятку лучших рейтинга инвестпривлекательности регионов
Свердловская область заняла 14 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по версии Национального ...08.10.2015 Свердловская область потеряла 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития
Свердловская область за год опустилась на 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития и эффективности ...08.10.2015 Свердловская область потеряла 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2015. Свердловская область за год опустилась на 35 позиций в рейтинге ...26.05.2014 Свердловская область заняла 18 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
УрБК, Москва, 26.05.2014. Свердловская область заняла 18-е место из 21 в первом национальном рейтинге инвестиционной ...