УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:23

«Эксперт РА» присвоил Свердловской области уровень А-З в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», Свердловская область вошла в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Эксперты, изучив инфраструктуру региона, экономические и бизнес-показатели, данные об уровне и качестве жизни населения, а также состояние окружающей среды, заключили, что Свердловская область в 2023 году может занять более высокое положение в рейтинге. Так, региону был присвоен уровень инвестиционной привлекательности А-З.

«Благодаря своевременным антикризисным мерам поддержки, инициированных регионом и федеральным центром, Свердловской области, при активном содействии губернатора Евгения Куйвашева, который в условиях санкционного давления уделяет особое внимание работе с инвесторами, удалось увеличить инвестиции в основной капитал, и выйти по итогам прошлого года на рекордные 541 млрд руб.», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Также он отметил, что для привлечения инвесторов в регионе эффективно действуют преференциальные территории, установка на развитие производств, обеспечивающих технологический суверенитет страны, а в 2019 году было создано Агентство по привлечению инвестиций, в котором в настоящее время на сопровождении находится 71 проект с общим объемом вложений 53 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...

24.11.2017 Свердловская область не попала в десятку лучших рейтинга инвестпривлекательности регионов

Свердловская область заняла 14 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по версии Национального ...

08.10.2015 Свердловская область потеряла 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития

Свердловская область за год опустилась на 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития и эффективности ...

08.10.2015 Свердловская область потеряла 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2015. Свердловская область за год опустилась на 35 позиций в рейтинге ...

26.05.2014 Свердловская область заняла 18 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

УрБК, Москва, 26.05.2014. Свердловская область заняла 18-е место из 21 в первом национальном рейтинге инвестиционной ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (468)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18