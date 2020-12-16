«Эксперт РА» присвоил Свердловской области уровень А-З в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», Свердловская область вошла в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.



Эксперты, изучив инфраструктуру региона, экономические и бизнес-показатели, данные об уровне и качестве жизни населения, а также состояние окружающей среды, заключили, что Свердловская область в 2023 году может занять более высокое положение в рейтинге. Так, региону был присвоен уровень инвестиционной привлекательности А-З.



«Благодаря своевременным антикризисным мерам поддержки, инициированных регионом и федеральным центром, Свердловской области, при активном содействии губернатора Евгения Куйвашева, который в условиях санкционного давления уделяет особое внимание работе с инвесторами, удалось увеличить инвестиции в основной капитал, и выйти по итогам прошлого года на рекордные 541 млрд руб.», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.



Также он отметил, что для привлечения инвесторов в регионе эффективно действуют преференциальные территории, установка на развитие производств, обеспечивающих технологический суверенитет страны, а в 2019 году было создано Агентство по привлечению инвестиций, в котором в настоящее время на сопровождении находится 71 проект с общим объемом вложений 53 млрд руб.