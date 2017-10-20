Оборот на рынке легковых автомобилей в РФ в сентябре достиг почти 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.10.2017. Суммарный объем выручки от продаж новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2017 года ...03.10.2017 За восемь месяцев россияне потратили на иномарки более 1 трлн рублей
УрБК, Москва, 03.10.2017. За период с января по август 2017 года россияне потратили на покупку иномарок 1,1 трлн руб., ...10.07.2017 Россияне купили люксовых автомобилей на 24 млрд рублей
УрБК, Москва, 10.07.2017. Оборот с реализации автомобилей класса «люкс» в России за январь-май 2017 года составил ...08.12.2016 Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей за 10 месяцев снизились на 0,6%
УрБК, Москва, 08.12.2016. За 10 месяцев 2016 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,45 трлн ...03.11.2016 За 9 месяцев россияне потратили на покупку новых автомобилей 1,29 трлн рублей
УрБК, Москва, 03.11.2016. По итогам 9 месяцев 2016 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,29 ...