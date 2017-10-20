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Оборот на рынке легковых автомобилей в РФ в сентябре достиг почти 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.10.2023. Оборот на рынке легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года составил 299 млрд руб. (за тот же период 2022 года — 109 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании компании «Автостат Инфо».

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем этого года оборот на рынке автомобилей страны несколько снизился. Так, в августе этот показатель составлял 304 млрд руб., что стало рекордом за период первых трех кварталов года.

Всего за девять месяцев текущего года россияне приобрели легковые автомобили на сумму 1,88 трлн руб. За тот же период прошлого года — 1,07 трлн руб.

Согласно исследованию, лидером по выручке с продаж в сентябре стала модель Lada Granta (17 млрд руб.). Отмечается, что в топ-10 по этому показателю попали также китайские бренды. Среди них большая доля выручки с продаж пришлась на Chery Tiggo 7 Pro (15,5 млрд руб.).
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