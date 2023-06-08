«МегаФон»: Жители Свердловской области на 10% увеличили потребление кино- и видеоконтента за последний год

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Специалисты «МегаФона», проанализировав мобильную активность пользователей в Свердловской области, зафиксировали за последний год увеличение потребления видеоконтента. Об этом сообщает уральская пресс-служба мобильного оператора.



Максимальных показателей достиг российский хостинг Rutube — объем передачи данных вырос сразу в три раза. Его западный прототип YouTube, наоборот, уронил показатели на 15%, но при этом сохранил уверенное лидерство по общему объему трафика.



Также в два раза больше интернет-трафика жители региона стали тратить на видео- и аудиоразговоры в мессенджерах, где первенство занимает Telegram, на который пришлось свыше 77% общепотребленного трафика.



Интерес к фильмам и сериалам вырос на 10%, а ежемесячный объем передачи данных в онлайн-кинотеатрах сравним с просмотром около 1 млн часов контента в Full HD-формате.



Для комфортной загрузки видео жители региона все чаще используют сеть 4G, которая пропускает 92% общего трафика — это один из самых высоких показателей в УрФО.



«Наши абоненты активно смотрят видео в режиме онлайн и звонят по видеосвязи в разные уголки страны. Такой процесс влияет на нагрузку базовых станций и требует от нас превентивных мер. Так, в этом году мы определили 100 локаций области, где спрогнозировали рост трафика, и построили там новые телеком-объекты и провели серьезный апгрейд существующих. Над качеством услуг поработали в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском и многих других населенных пунктах региона», — подчеркивает технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.