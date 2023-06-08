«МегаФон»: Жители Свердловской области на 10% увеличили потребление кино- и видеоконтента за последний год

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...11.10.2022 «МегаФон»: В сентябре на 10% больше жителей Екатеринбурга посетило государственные учреждения
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В сентябре государственные учреждения Екатеринбурга посетило на 10% больше жителей ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...18.06.2021 С начала года общий объем онлайн-трафика медучреждений Среднего Урала вырос почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Благодаря проведенным техническим работам на сети с начала этого года суммарный объем ...06.02.2015 В 2014 году объем интернет-трафика абонентов «МегаФона» в Екатеринбурге составил 5 360 ТБ
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. «МегаФон» подвел итоги интернет-сезона на Среднем Урале. За 2014 год абоненты оператора ...