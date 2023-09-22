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ПНТЗ спонсировал закупку оборудования для уральского биосферного заповедника

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), направил средства Висимскому государственному природному биосферному заповеднику на приобретение техники, которая увеличит спектр возможностей в изучении дикой природы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На полученные средства Висимский заповедник обновил свою техническую лабораторию — приобрел фотоловушки, аккумуляторы и другие устройства для мониторинга и исследования фауны заповедной территории общей площадью 33,5 тыс. га. При помощи нового оборудования уже получены первые результаты — отмечено пребывание в юго-западной части заповедника ранее не регистрируемых лисицы и енотовидной собаки.

Также орнитологи заповедника начали работу по генетической идентификации краснокнижных особей сокола-сапсана — на охраняемой территории заповедника находится пять гнездовых участков этой уникальной птицы, способной развивать скорость более 322 км/ч.

Работа ученых поможет выявить причины видовой уязвимости, установить родственные связи уральского сапсана с другими представителями вида по всей Евразии, а также при помощи новых фотоловушек ученые будут отслеживать динамику размножения сапсанов.

«ПНТЗ применяет сохраняющие, снижающие, упреждающие и компенсирующие негативное воздействие на биоразнообразие практики, среди которых — обновление и совершенствование оборудования, которое помогает ученым в работе над проектом «Хранитель сокола». Такая поддержка расширяет диапазон возможностей в изучении дикой природы и исследовании исчезающих видов пернатых, среди которых 32 вида, занесенных в Красные книги Свердловской области и России», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее в рамках инициатив по сохранению биоразнообразия на Урале ПНТЗ принял участие в ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес», поддержал международную акцию «Сад памяти» — металлурги высадили сосны в роще Могилица в Билимбае, разбили еловые и рябиновые аллеи на территории завода.
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